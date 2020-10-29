2020/10/29 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اتفقت 6 نقابات طبية مع هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء على ان تكون مباشرة دفعة 2019 من اطباء الاسنان والصيادلة ومهن صحية مطلع العام المقبل.وقال نقيب ذوي المهن الصحية علاء المالكي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ممثلي 5 نقابات هي المهن الصحية والتمريضية والكيميائيين والاداريين والصيادلة واطباء الاسنان اجتمعوا الاثنين مع رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الصحية والاقتصادية،مشيراً الى الاتفاق معهم حول مباشرة دفعة 2019 من اطباء الاسنان والصيادلة ومهن صحية اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2021”.وأضاف المالكي، ان “الاتفاق شمل موضوع التسكين تم تزويد المستشارين بالوصف الوظيفي الأخير،وجميع الأوليات الذي تم أعداده من قبل اللجنة المشكلة،وسيرسل مقترح تعديل قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ الى البرلمان من اجل مناقشته والتصويت عليه،مبيناً تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط والنقابات لمناقشة زيادة المخصصات او للمستبعدين او للدرجات الثانية والثالثة او الذين وردت فيهم أخطاء بالعناوين بهدف تحقيق المساواة والعدالة”.واكد المالكي ان “الاجتماع ناقش ايضا احتساب بدل نقدي للأعاشة،وشمول جميع العاملين في وزارة الصحة وبالدرجة الأولى بقطع ألاراضي،وتمثيل وأشراك النقابات الطبية والصحية بأجتماع هيئة الرأي”.وكانت خمس نقابات قد اعلنت الاضراب العام في الحادي عشر من الشهر الجاري بسبب ماوصفه “ضياع حقوق الزملاء” نقابات المهن الصحية والتمريضية والكيميائيين والاداريين والصيادلة واطباء الاسنان نتيجة الكيل بمكيالين وزرع التفرقة والتهميش والاقصاء بين الشرائح من قبل الحكومة ووزارة الصحة واتخاذهما قرارات شخصية دون التفكير فيما ينتج عنها.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق على مباشرة اطباء الاسنان والصيادلة والمهن الصحية بالدوام مطلع العام المقبل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق على مباشرة اطباء الاسنان والصيادلة والمهن الصحية بالدوام مطلع العام المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).