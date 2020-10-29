كنائس الموصل، مستقبل مزدحم بالمجهول

2020/10/29 | 13:43 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل مرّ على تحرير محافظة نينوى أكثر من ثلاثة أعوام ولا زالت الكنائس فارغة والبعض منها أصبحت عبارة عن أطلال دون الإهتمام بها من قبل الحكومات والمنظمات الدولية والبعثات الأجنبية المهتمة بالتراث والآثار والحضارة المسيحية.وفي زيارة للخورأسقف ثابت حبيب راعي خورنة كرمليس للكلدان سلّط الضوء على كنيسة مار اشعيا حيث …

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