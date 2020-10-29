ثاثة انهار وصحراء وشرفه؟/7 - عبدالامير الركابي

2020/10/29 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي ثلاثة انهار وصحراء وشرفه؟/7 هل الانتقال الأوربي الى الاله صدفة، ام انه عملية خاضعة لاليات ولحكم ضرورة وحتمية، كانت كامنه كصيرورة مستقبل في البنيه الطبقية الانشطارية الأعلى ضمن مجتمعات الأحادية، متوقف تحققها على مسار الاليات المجتمعية التفاعليه عبر الدورات وتبادليتها، وصعوها الارتقائي من الدورة الأولى التاسيسية النهرية الشرق متوسطية، الى الدورة الثانيه الابراهيمية الختامية الانتقالية الإمبراط ......





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