2020/10/29 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم يا أيها الذين آمنو بالوردة ودم العصفور والشفق وشقوق الجدران والرطوبة والمطر يا من رأيتم تشقق أقدام التائهين المسلوبين وعرق المسحوقين كتب عليكم الشقاء كما كتب على اللذين من قبلكم عسى النور يفتح لكم صدره وتدخلوا مدنه وتنعموا بالحب والصحو والاشتياق عنده يا أيها الذين آمنوا بالوردة ودم العصفور وقطعة الخبز هاهو النور يلبس ثوب الظلمة والشقاء يتخفى يتنكر ويتسكع في طرقات النجوم المنسية والشموس الباهتة يمش ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فردة الحذاء والكورونا - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فردة الحذاء والكورونا - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).