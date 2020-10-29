الهرب من منزل الحريم : مذكرات السيدة السويدية : ارورا نيلسون / 1 من 8 - مؤيد عبد الستار

2020/10/29 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار ترجمة وعرض موجز لكتاب : Flykten Frå-;-n HaremRora Asim Khan - Aurora Nilssson - ملاحظة : هذه ترجمة موجزة وعرض لمذكرات السيدة السويدية ارورا نيلسون التي تزوجت من الشاب الافغاني عاصم خان ابن رئيس وزراء افغانستان في عهد الملك حبيب الله واصبح اسمها ارورا عاصم خان .صدر الكتاب في السويد عام 1928 م .حلقة 1 حين سمع السفير الافغاني ببرلين غلام صديقي خان عن قرب نشري مذكر ......





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