النفط تعلن السعر الجديد للبنزين المحسن وموعد تطبيق القرار

2020/10/29 | 13:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النفط تعلن تطبيق قرار تخفيض تسعيرة البنزين المحسن (650 ديناراً للتر الواحد) بداية الشهر المقبل

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