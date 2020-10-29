2020/10/29 | 13:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أبدى النائب عن تحالف عراقيون، علي الحميداوي، عن تحفظه على آلية اختيار أمين بغداد الجديد {علاء معن}.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحميداوي: نتحفظ على آلية اختيار أمين بغداد وعلى رئيس الوزراء استشعار الخطر القادم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحميداوي: نتحفظ على آلية اختيار أمين بغداد وعلى رئيس الوزراء استشعار الخطر القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).