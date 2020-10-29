كنا: اغلب الكتل تسعى الى حصر النظام البايومتري وستجري تعديلا على القانون

2020/10/29 | 13:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا ,الخميس , أن اغلب الكتل السياسية تسعى حاليا الى تعديل قانون الانتخابات وئلك لوجود أخطاء فنية انتبهت اليها المفوضية واللجنة القانونية خاصة بما يتعلق بحصر النظام البايومتري , مبينا ان التعديل سيتم بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية .وقال كنا في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اعلب الكتل السياسية ستسعى الى تعديل قانون الانتخابات لان تشريعه كان بعجالة حيث انتبهت مفوضية الانتخابات واللجنة القانونية الى الهفوات التي وقع بها القانون من الناحية الفنية ” .وأضاف ان ” هذه الكتل ستعمل على إعادة تعديل القانون بعد ان يتم نشره بالجريدة الرسمية لاتلفي الأخطاء الفنية التي ستشكل عائقا فنيا خلال التطبيق ” , مشيرا الى ان ” المشكلة تتعلق بحصر النظام البايومتري ” .من جانب اخر اكد كنا أن “المكون المسحي رغم شموله بالكوتا الا ان المكون سجل اشكاله بتشتيت بعض المناطق الواقعة بسهل نينوى ” .



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