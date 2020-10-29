الرئيس برهم صالح يندد بجريمة المقدادية ويشدد على ضرورة ترسيخ مرجعية الدولة والقانون

2020/10/29 | 13:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة ترسيخ مرجعية الدولة والقانون، وفي تغريدة على تويتر قال صالح إن جريمة المقدادية، وقبلها الفرحاتية، وخانقين، وكركوك، تؤكد محاولات الإرهاب والجريمة في تهديد السلم المجتمعي مؤكدا ضرورة واستكمال النصر المتحقق ضد الإرهاب، من … Readmore

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