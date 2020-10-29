الحكيم: على ثوار تشرين الاستعداد للانتخابات المبكرة والوفاء لدماء الشهداء

2020/10/29 | 13:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، الحكومة الى النظر بجدية في موضوعة الامن الانتخابي وخلق مناخ صحي لممارسة انتخابية يراد لها ان تحمل راية الاصلاح والتغيير وتحقيق التطلعات.وأكد السيد الحكيم في بيان، أن الأمن الانتخابي بحاجة الى قطع … Readmore

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