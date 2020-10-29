3 قتلى بحادث طعن في فرنسا

2020/10/29 | 13:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة هجوم الطعن في مدينة نيس جنوب شرقي فرنسا، الخميس، إلى 3 قتلى وإصابة عدد آخر بجروح، فيما وصفت السلطات المحلية الحادث بـ"الهجوم الإرهابي".

ووقع هجوم الطعن داخل كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، ما اسفر عن مقتل شخصين ذبحا داخل الكنيسة، فيما تعرض الثالث إلى الطعن مرات كثيرة، لكنه تمكن من الفرارا إلى مطعم قريب، وهو ما سمح بالاتصال السريع بالشرطة التي هرعت على الفور.

وألقت القبض على المهاجم داخل الكنيسة بعد إطلاق النار عليه هناك.

وكانت السلطات الفرنسية قالت في حصيلة سابقة إن شخصا قتل وأصيب آخرون من جراء عمليات طعن متزامنة قرب كنيسة في المدينة، لتذكر في وقت لاحق أن الحصيلة بلغت اثنين ثم 3 قتلى.

ووصف رئيس بلدية نيس ما حدث في الكنيسة بالهجوم الإرهابي، لافتا الى ان المشتبه به في الهجوم يعالج في المستشفى.

PUKmedia عن وكالات‌

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