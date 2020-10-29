مقتل 3 أشخاص خلال هجوم بسكين في مدينة نيس الفرنسية

2020/10/29 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

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قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرون طعنا بسكين، في هجوم بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية.

ودعت الشرطة الفرنسية جميع المواطنين إلى الابتعاد عن كنيسة نوتردام في مدينة نيس جنوبي البلاد، حيث تحدثت مصادر في الشرطة عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم، مشيرة إلى بدء تحقيقات فورية بالحادث للوقوف على حيثياته الذي وصفه رئيس بلدية المدينة بالعمل الإرهابي.

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