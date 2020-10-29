2020/10/29 | 14:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمواجهة "حرب البيض".. جمعية بديالى تبتكر طريقة لكسر احتكار المضاربين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/29 | 14:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمواجهة "حرب البيض".. جمعية بديالى تبتكر طريقة لكسر احتكار المضاربين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمواجهة "حرب البيض".. جمعية بديالى تبتكر طريقة لكسر احتكار المضاربين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).