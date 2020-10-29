أسعار النفط تهوي بنحو 4% مسجلة أدنى مستوى له منذ اشهر

2020/10/29 | 14:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 4% وسط مخاوف اقتصادية من تراجع الطلب العالمي على النفط في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم.ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” فقد انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4.23% إلى 35.81 دولار للبرميل، مسجلة أدنى مستوى منذ منتصف يونيو الماضي.في حين تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.89% إلى 37.60 دولار للبرميل.ويأتي التراجع وسط تزايد إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث فرضت فرنسا لزوم المنازل من يوم غد الجمعة، إلا للأنشطة الضرورية، في حين ستغلق ألمانيا الحانات والمطاعم والمسارح من الثاني من نوفمبر المقبل إلى نهاية الشهر.وقالت خبيرة الأسواق مارغريت يانغ: “توقعات الطلب تتدهور مع اكتساح موجة فيروسية ثانية الولايات المتحدة ومعظم أوروبا.



تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي وزيادة الإغلاقات قد يكون لهما تأثير أكبر من المتوقع في الطلب على الطاقة”.



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