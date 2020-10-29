الوطني الكردستاني: التصويت على دوائر كركوك كان عادلا بنسبة كبيرة

2020/10/29 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن تصويت البرلمان على تقسيم الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك أمر جيد لجميع المكونات.

الاتحاد الوطني أكد في بيان أن تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك كان عادلا بنسبة كبيرة وموزعا على جميع مناطق المحافظة حسب توزيع المكونات، داعيا الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ إجراءاتها الخاصة بتسوية الأوضاع الإدارية والأمنية في كركوك، لضمان انتخابات نزيهة وعادلة في المحافظة.

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