2020/10/29 | 14:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب وجود توجه بحصر مبلغ الاقتراض في قانون العجز المالي لغرض تأمين رواتب الموظفين ومفردات التموينية والأدوية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة : الاقتراض سيكون لـ تأمين رواتب الموظفين والتموينية والأدوية والرعاية وكالة الصحافة المستقلة.

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