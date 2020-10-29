الكعبي يعلن تشكيل لجنة تحقيقية عليا بجريمة المقدادية ويحذر من تداعيات خطيرة

2020/10/29 | 14:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب من تداعيات أمنية خطيرة في مناطق واقضية محافظة ديالى في حال تسويف مطالب ذوي شهداء " بني كعب " في قرية الخيلانية وعدم القبض على الجناة خلال وقت قصير ،

مشددا على ان فاجعة الخيلانية يجب ان لا تمر مرور الكرام ولابد من توحيد الجهد الامني والاستخباري لمنع تكرار الخروقات الامنية وتعزيز القطعات العسكرية الماسكة للأرض ، واعادة انتشار عمل الموجودة في المناطق التي تكررت الخروقات الامنية واستهداف الابرياء .

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس 29 تشرين الاول 2020 محافظة ديالى ، مع رئيس لجنة الامن النيابية السيد محمد رضا ال حيدر وعدد من السادة النواب وممثل رئيس الوزراء ، مستشار الامن القومي السيد قاسم الاعرجي ، ورئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وعدد من القيادات الامنية .

وترأس الكعبي اجتماعا في مقر قيادة عمليات المحافظة للكشف عن ملابسات وما توصلت اليه التحقيقات في مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية ، فيما اكد المجتمعون على جملة قرارات بينها تشكيل لجنة " عليا " من كافة الجهات المعنية للاسراع بكشف الجناة اينما كانوا وخلال فترة قصيرة ، واعادة انتشار القطعات الامنية وتمشيط المناطق والقرى الرخوة التي باتت مأوى واوكارا للارهابيين والخلايا النائمة ، فضلا عن محاسبة المقصرين في الحادثة .

في سياق متصل زار الوفد النيابي - الامني مجلس عزاء ذوي الشهداء المغدورين من بني كعب ، وجرى الاستماع على تفاصيل الجريمة المروعة واستعراض مطالبهم الحقة بينها اعتقال مرتكبي المجزرة وتحرير المناطق من بؤر وحواضن الارهاب ومحاسبة الجهات الامنية المقصرة .

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