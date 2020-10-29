أسعار النفط تهوي لأدنى مستوى في شهور

2020/10/29 | 14:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بنحو 4% وسط مخاوف اقتصادية من تراجع الطلب العالمي على النفط في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم.

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