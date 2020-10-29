مدرب يوفنتوس: تعلمنا درسا مفيدا على يد برشلونة

2020/10/29 | 14:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، إن الهزيمة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، تمثل درسا مفيدا آخر للفريق الذي لا يزال تحت التجديد.

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