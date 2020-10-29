2020/10/29 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي تعتبر العطلة من المدرسة، فرصة على درجة عالية من المكانة عند الطفل، وعند الأهل على حد سواء، لكونها تضع الطفل على تماس مباشر مع رغباته التي يهدف إلى تحقيقها والتي قد تعاق بواقع الوقت المضبوط خلال فترة الدراسة في المدرسة، لتبدو بذلك الإجازة من المدرسة المدخل الأساسي للطفل للسعي لتحقيق أمانيه الطفولية، والتي تمثل عملية السعي لإنجازها واحدة من المهمات الضرورية لبناء شخصية الطفل وتعلمه فن تلبية الطموحات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أخطار مخاتلة على النمو العقلي للطفل - مصعب قاسم عزاوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أخطار مخاتلة على النمو العقلي للطفل - مصعب قاسم عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).