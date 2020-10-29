تخفيض البنزين المحسن.. نبيل المرسومي

2020/10/29 | 14:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب نبيل المرسومي:

انسجاما مع الورقة البيضاء وتعظيما لايرادات الدولة كان المفروض بوزارة النفط ان ترفع من سعر البنزين المحسن لا ان تخفضه لانه يمثل بنزين الاغنياء والطلب عليه قليل المرونة.

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