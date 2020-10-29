قيادي تركماني: قوى سياسية فرضت هيمنتها بتوزيع المقاعد

2020/10/29 | 14:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد القيادي التركماني اكرم فوزي ترزي , الخميس، أن القومية التركمانية ظُلمت مرة أخرى حيث فرضت قوى سياسية هيمنتها في توزيع المقاعد دون وجه حق , مشيرا الى ان التركمان قبلوا توزيع المقاعد على مضض وهم غير راضين على ذلك.وقال ترزي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” القوى السياسية مازالت مصرة على تهميش المكون الأساسي الثالث من المجتمع العراقي وهم التركمان حيث أصرت على ظلمنا مرة أخرى خلال توزيع المقاعد لمحافظة كركوك رغم اصالة المكون في هذه المحافظة المتاخية ” .وأضاف ان “توزيع المقاعد لم يكن عادلا وان تركمان قبلوا به على مضض الا انهم غير راضين لذلك التوزيع الذي فرضته بعض القوى السياسية ” .وأشار ترزي الى ان “قبول التركمان وتنازلهم يأتي من خلال حرصهم على استقرار البلاد واننا تنازلنا لاجل العراق لا لاجل رغبات الكتل المهيمنة على المشهد الساسي لكون التركمان قومية مسالمة”.



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