الخارجية الأميركية: نبحث خيارات معاقبة تركيا بسبب استمرارها بنشر منظومة “s400”

2020/10/29 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت الخارجية الأميركية تركيا من التعرض لعقوبات محتملة على خلفية استمرارها في اجراء عمليات الاختبار على منظومة أس أربع مئة الروسية الدفاعية.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، الى ان الوزارة تبحث الخيارات المتعلقة بفرض عقوبات على انقرة، وفق القانون الذي تم اقراره بالأغلبية في الكونغرس عام الفين وسبعة عشر، والذي يتيح للإدارة الأميركية فرض عقوبات على أي بلد يعقد صفقات للأسلحة مع روسيا، مبينا ان واشنطن تأكدت من مواصلة الجانب التركي نشر وتجريب المنظومة الصاروخية الروسية أس أربع مئة، في حين لفت كوبر الى ان الولايات المتحدة تكثف مساعيها للإبقاء على تركيا ضمن المعسكر الغربي، لأن ابعادها من ذلك المعسكر لن يخدم اية جهة سوى روسيا على حد تعبيره.

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