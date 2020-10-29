المدفعية الإيرانية تعاود قصف مناطق بناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران في أربيل

2020/10/29 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر محلية في إقليم كردستان عن تعرض مناطق تابعة لناحية سيدكان بقضاء سوران الى قصف مدفعي إيراني.

وذكرت المصادر ان المدفعية الإيرانية جددت قصفها بشكل عنيف على المرتفعات القريبة من إحدى القرى التابعة لناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل، وهي مناطق اعتاد الجانب الإيراني استهدافها بذريعة تواجد مسلحين معارضين لطهران، في حين لم تشر المصادر الى وقوع خسائر بالأرواح جراء القصف.

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