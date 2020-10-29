بعد تكبده خسائر كبيرة.. هذا ما وصلت اليه اسعار النفط في السوق العالمية

2020/10/29 | 14:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تراجعت أسعار النفط، الخميس، لتواصل هبوطها بنسبة 5% عما كانت عليه في الجلسة السابقة مع تجديد الحكومات للقيود المفروضة تخوفا من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وعلامات تنامي تخمة المعروض النفطي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.65 دولار، أو 4.37٪ ، إلى 36.08 دولار للبرميل، بحلول الساعة 14:15 بتوقيت بغداد، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار، أو 3.01٪، عند 38.36 دولارا.

ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا ، طلبت فرنسا من مواطنيها البقاء في منازلهم وعدم ممارسة كافة الانشطة غيرالضرورية اعتبارا من يوم الجمعة، بينما ستغلق ألمانيا الحانات والمطاعم والمسارح ابتداء من الـ2 من تشرين الثاني المقبل.

وقالت مارجريت يانج ، الخبيرة الإستراتيجية في "DailyFX" ، إن إجراءات التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة والمزيد من عمليات الإغلاق قد تحدث تأثيرا أكبر من المتوقع على الطلب العالمي على الطاقة.

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