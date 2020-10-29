العتبة الحسينية :500 حالة مرضية نفسية يتم علاجها في احد مراكزنا خلال 30 يوما

2020/10/29 | 14:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مركز للعتبة الحسينية المقدسة

في كربلاء منذ بداية شهر تشرين الأول ما

يقارب 500 حالة مرضية نفسية متنوعة.

وقالت الاستشارية ( ضحى مجيد العوادي)

لوكالة نون الخبرية إن مركز الارشاد

الاسري استقبل عدد

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