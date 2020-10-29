2020/10/29 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

مقتل 3 أشخاص بهجوم بسكين في فرنسا

منذ يوم واحد

بالوثيقة..



جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم

منذ يومين

هاتف سامسونغ القادم القابل للطي سيأتي بتعديلات جذرية!

منذ يومين

النقل تدعو خمس شركات عالمية متخصصة لاختيار الشركة الاستشارية لمشروع القطار المعلق

منذ 3 أيام

الكعبي يترأس اجتماعاً لحسم ترتيب جداول الدوائر الانتخابية لمحافظتي كركوك ونينوى

منذ 4 أيام

“سامسونغ” تكشف عن مواصفات وتصميم هاتف “Galaxy S21 Plus”

منذ 4 أيام

وزارة العمل: أكثر من 60 ألف متقدم على القروض

منذ 4 أيام

ميزة واتس آب جديدة تسمح لك بكتم صوت أي محادثة إلى الأبد

منذ 4 أيام

كاليفورنيا تحدد قواعد صارمة لإعادة فتح ديزني لاند

منذ 5 أيام

مساعٍ لافتتاح شركات لـ”واتس آب” و “فيسبوك” في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يدعو السعودية لفتح المجال انام جميع الدول لزيارة مرقد الرسول) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يدعو السعودية لفتح المجال انام جميع الدول لزيارة مرقد الرسول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).