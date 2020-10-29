PUKmedia ينشر جدول الدوائر الانتخابية في كركوك

2020/10/29 | 14:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب في جلسته الثامنة عشرة ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس‏ ‏اليوم ‏الخميس، ‏وبحضور 168 نائبا على الدوائر الانتخابية لمحافظة كركوك الملحقة بقانون انتخابات مجلس النواب.‏

واوضح مصدر مطلع لـPUKmedia: ان الدوائر الانتخابية في كركوك ستكون 3 وكما يأتي:

1 ـ الاحياء الكوردية " 5 مقاعد"

2 ـ قضاء الحويجة " 3 مقاعد"

3 ـ الاحياء المشتركة " 4 مقاعد"

4 ـ كركوك " 12 مقعدا"

5 ـ مقعد لكوتا المسيحيين

PUKmedia خاص‌

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