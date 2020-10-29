حمادي احمد يحسم موقفه من الجمع بين منصبين

2020/10/29 | 14:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

حسم قائد فريق القوة الجوية حادي احمد، موقفه من الجمع بين منصبين مع الصقور.

وقال مصدر مقرب من احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المهاجم حمادي حمادي حسم موقفه من الجمع بين منصب لاعب وعضو هيئة ادارية في فريق الصقور”.

واوضح أن “حمادي قرر البقاء كلاعب وتقديم استقالته من منصبه الاداري في النادي”، مشيراً إلى أن “حماد سيتواجد في مباراة الفريق المقبلة امام نفط البصرة”.

يذكر ان حمادي فاز بانتخابات الهيئة الادارية للنادي بمنصب عضو.



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