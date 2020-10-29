2020/10/29 | 14:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ سرى جياد/ اتفقت 6 نقابات طبية مع هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء على ان تكون مباشرة دفعة 2019 من اطباء الاسنان والصيادلة ومهن صحية مطلع العام المقبل.



وقال نقيب ذوي المهن الصحية علاء المالكي في بيان صحفي لنقابة ذوي المهن الصحية “ان ممثلي 5 نقابات هي المهن الصحية والتمريضية والكيميائيين والاداريين والصيادلة واطباء الاسنان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مباشرة اطباء الاسنان والصيادلة والمهن الصحية بالدوام مطلع العام المقبل وكالة الصحافة المستقلة.

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