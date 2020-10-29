الصدر يوجه طلباً إلى السعودية

2020/10/29 | 14:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، السعودية لفتح المجال لزيارة مرقد النبي من 12- 17 ربيع الأول لاحياء ذكرى "الولادة والوحدة" مع الالتزام بالشروط الصحية والقانونية.

وقال الصدر في تدوينه تابعها "ناس"، (29 تشرين الأول 2020) إنه "من منطلق الوحدة والقوة أدعو إلى نصرة رسول الأنسانية محمد"، داعيا السعودية "الى فتح مجال الزيارة في المدينة المنورة".

ووجه كافة المسلمين إلى "التوجه لزيارته في اسبوع الولادة والوحدة".

وأكد الصدر على ان "تكون هذه الزيارة نصرة واخلاصا..



ونبذا للطائفية".

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