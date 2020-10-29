السعودية.. هجوم على حارس أمن القنصلية الفرنسية

2020/10/29 | 14:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القناة الإخبارية السعودية، الخميس، إن شرطة إمارة مكة المكرمة، قبضت على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في مدينة جدة.

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