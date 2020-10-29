2020/10/29 | 14:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن في القنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.



وقال الغامدي إنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفق وكالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعتداء على حارس بقنصلية فرنسا بجدة وكالة الصحافة المستقلة.

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