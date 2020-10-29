2020/10/29 | 14:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

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باشرت جمعية منتجي الدواجن في ديالى، بافتتاح مراكز للبيع والتسويق المباشر لـ بيض المائدة لمواجهة "حرب البيض" والارتفاع الكبير في أسعارها جراء قرار حظر استيراده من دول الجوار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حرب بيض المائدة تستعر في العراق بعد قرار منع المستورد وكالة الصحافة المستقلة.

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