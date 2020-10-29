النفط تؤكد تطبيق قرار تخفيض تسعيرة البنزين المحسن بداية الشهر المقبل

2020/10/29 | 14:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة النفط، اليوم الخميس، تطبيق قرار تخفيض سعر البنزين المحسن بداية الشهر المقبل، مشيرة الى انه سيسهم في تعظيم ايرادات الدولة.وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح للقناة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، ان “تطبيق السعر المخفض الجديد للبنزين المحسن والبالغ 650 ديناراً للتر بدلاً من 850 …

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