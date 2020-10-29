2020/10/29 | 14:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد إستهدف قصف مدفعي إيراني، اليوم الخميس، قرية بربزين التابعة لبلدة سيدكان في إقليم كردستان شمال العراق.وقال قائممقام قضاء سوران مغديد أحمد في تصريح صحفي اطلع عليه “النور نيوز”، ان “المدفعية الإيرانية، بدأت بقصف قرى كتينة، بربزين، بنبريز، في ناحية سيدكان، ولا يزال مستمراً”.وأوضح مختار قرية بربزين محمد مجيد لشبكة “رووداو”، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف مدفعي إيراني يستهدف إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف مدفعي إيراني يستهدف إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).