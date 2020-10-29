أمين بغداد الجديد يتسنم مهامه رسمياً

2020/10/29 | 14:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، تسنم علاء كاظم معن منصبه أميناً لبغداد رسمياً.وذكرت الأمانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أمين بغداد الجديد اطلع ميدانياً بعد تسنمه المنصب في اول جولة مسائية له على واقع محطات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار في جانبي الكرخ والرصافة واستعدادات الدوائر وجاهزيتها لموسم …

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