الكعبي يحذر من تداعيات

2020/10/29 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ حذر حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب من تداعيات امنية خطيرة في مناطق واقضية محافظة ديالى ، في حال تسويف مطالب ذوي شهداء " بني كعب " في قرية الخيلانية وعدم القبض على الجناة خلال وقت قصير.واكد الكعبي من ديالى ، بحسب بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه :" ان فاجعة الخيلانية يجب ان لا تمر مرور الكرام ، ولابد من توحيد الجهد الامني والاستخباري لمنع تكرار الخروقات الامنية وتعزيز القطعات العسكرية الماسكة للارض ، واعادة انتشار الموجودة في المناطق التي تكررت فيها الخروقات الامنية واستهداف الابرياء ".



يذكر ان الكعبي زار محافظة ديالى اليوم ، مع رئيس لجنة الامن النيابية محمد رضا آل حيدر وعدد من النواب وممثل رئيس الوزراء ، ومستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ، ورئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وعدد من القيادات الامنية .



وترأس الكعبي اجتماعا في مقر قيادة عمليات المحافظة للكشف عن ملابسات وما توصلت اليه التحقيقات في مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية ، فيما اتخذ المجتمعون جملة قرارات بينها تشكيل لجنة " عليا " من كافة الجهات المعنية للاسراع بكشف الجناة اينما كانوا وخلال فترة قصيرة ، واعادة انتشار القطعات الامنية وتمشيط المناطق والقرى الرخوة التي باتت مأوى واوكارا للارهابيين والخلايا النائمة ، فضلا عن محاسبة المقصرين في الحادثة .



في سياق متصل زار الوفد النيابي - الامني مجلس عزاء ذوي الشهداء المغدورين من بني كعب ، وجرى الاستماع الى تفاصيل الجريمة المروعة ، واستعراض مطالبهم الحقة ، بينها اعتقال مرتكبي المجزرة وتحرير المناطق من بؤر وحواضن الارهاب ومحاسبة الجهات الامنية المقصرة .



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