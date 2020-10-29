الصدر يدعو السعودية الى فتح المجال لزيارة قبر الرسول محمد ( ص ) من جميع دول العالم

2020/10/29 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السعودية الى فتح المجال لزيارة قبر الرسول محمد (ص ) في المدينة المنورة من جميع دول العالم./انتهى9

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