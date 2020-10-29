ملك الاردن يبحث مع وزير الدفاع الاميركي الشراكة الستراتيجية بين البلدين

2020/10/29 | 14:46 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/ التقى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني،اليوم، وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر .وبحث الجانبان علاقات الشراكة الستراتيجية بين الاردن والولايات المتحدة الاميركية، والجهود الاقليمية والدولية المستمرة في الحرب على الارهاب، وفق نهج شمولي./انتهى

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