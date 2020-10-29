اجتماع امني نيابي لبحث تداعيات ’مجزرة الخيلانية’ في ديالى

2020/10/29 | 14:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة ديالى في العراق مضر الكروي، اليوم الخميس، عن مضامين اجتماع امني نيابي رفيع في المحافظة لبحث تداعيات مجزرة الخيلانية....

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