إفتتاح موقع مقام {التل الزينبي} في كربلاء

2020/10/29 | 14:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن قسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية، عن الانتهاء من نصب شباك مؤقت من جهة واحدة لمقام (التل الزينبي) وتغليف الأرضية المحيطة به بالتعاون مع قسم المشاريع الهندسية والفنية، لغرض افتتاحه أمام الزائرين اليوم الخميس، لحين اكتمال مشروع صحن العقيلة زينب (عليها السلام).

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