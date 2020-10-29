نائب منتقداً عقدها مساءً: الجلسات تتأخر عن موعدها لساعات والنواب جالسين بالانتظار

2020/10/29 | 14:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنتقد النائب عن كتلة صادقون، ثامر ذيبان، تأخر انعقاد جلسات البرلمان الاعتيادية في موعدها المحدد.

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