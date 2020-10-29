2020/10/29 | 14:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، بإقرار قانون حماية حقوق المثليين في حال فوزه بمنصب الرئاسة.

وأكد بادين في تصريح ان قانون حقوق المثليين سيكون في مقدمة أولويات عمله، وانه سيعمل على اقراره في المئة يوم الأولى من توليه منصب الرئاسة.

ومما يجدر ذكره ان بايدن كان خلال فترة عمله نائبا للرئيس باراك أوباما، من أشد الأصوات الداعية الى تحقيق المساواة ومنح المثليين الحقوق التي يطالبون بها، في حين اتخذت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب موقفا مناهضا للمثليين طوال عملها بالسنوات الأربع الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يتعهد بإقرار قانون حماية حقوق المثليين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يتعهد بإقرار قانون حماية حقوق المثليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).