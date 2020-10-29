مؤهلات وشروط القبول في الجامعة الامريكية في كردستان

2020/10/29 | 14:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك أعلنت الجامعة الأمريكية في كردستان عن تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 15%، وتقديم 48 منحة دراسية ممولة من وزارة الخارجية الأمريكية و25 منحة دراسية أخرى لطلاب التمريض، بتمويل من حكومة إقليم كردستان.تهدف هذه المنح الدراسية إلى دعم النساء والطلاب من المجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا الذين يظهرون إمكانية النجاح في البرامج الأكاديمية …

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