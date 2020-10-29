(سومر نيوز) تنشر تفاصيل جديدة عن قطار بغداد المعلق

2020/10/29 | 14:59 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزارة النقل، توجيه دعوات إلى خمس شركات عالمية متخصصة بمجال الاستشارات لاختيار الانسب منها لتقدي...

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