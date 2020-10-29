الصدر يدعو السعودية الى فتح المجال لزيارة مرقد البني وفقا للشروط القانونية والصحية

2020/10/29 | 14:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية، الى فتح المجال لزيارة مرقد البني صلى الله عليه وسلم، وفقا للشروط القانونية والصحية.

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