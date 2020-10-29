الكعبي يحذر من تداعيات خطيرة في حال عدم إعتقال مرتكبي جريمة الخيلانية

2020/10/29 | 14:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، من تداعيات أمنية خطيرة في مناطق واقضية محافظة ديالى في حال تسويف مطالب ذوي شهداء “بني كعب” في قرية الخيلانية وعدم القبض على الجناة خلال وقت قصير، مشددا على ان فاجعة الخيلانية يجب ان لا تمر مرور الكرام ولابد من توحيد الجهد الامني والاستخباري …

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