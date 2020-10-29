2020/10/29 | 15:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /سرى جياد/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرالمملكة السعودية إلى فتح المجال لزيارة مرقد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة من جميع أنحاء العالم ووفقا للشروط القانونية والصحية .



وقال الصدر في تدوينة له على منصة تويتر على مسلمي العالم ومحبي الإنسانية التوجه لزيارته في أسبوع الولادة والوحدة من ١٢ ربيع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يدعو لفتح زيارة المرقد النبوي الشريف وكالة الصحافة المستقلة.

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