ضبط عجلات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الاوسط

2020/10/29 | 15:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة وبناءاً على المعلومات المقدمة من شعبة التراخيصوالاستخبارات عن ضبط حاوية حجم 40 تحتوي على 4 عجلات دون الموديل لا يسمح باستيرادها ودخولها العراق معدة للتهريب مخالفةللضوابط والتعليمات النافذة.

واضافت الهيئة في بيان انه “تم تشكيل لجنة للكشف على الحاوية داخل الحرم الكمركي من الجهات ذات العلاقة وتبين صحة المعلوماتالواردة، تم ختم الحاويات بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها“.

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